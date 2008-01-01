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В Москву идет Зима!



ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 27 ноября



зимы, снега, не было. И только с началом календарной зимы столичный пейзаж станет снежным!



До конца этой недели столичный регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который разделяет сферы влияния атлантического циклона и сибирского антициклона. Поэтому небо будет в облаках, из которых станут приниматься небольшие осадки, местами в виде слабого снежка. При небольшом морозце ночью и днем около 0 градусов, он не задержится на земле.



Но днем в субботу фронтальный раздел сместится на восток, и в осадках станет преобладать сначала фаза мокрого снега, а затем и просто снега.



А 1 декабря погода в столице станет вполне зимней: снежок укроет землю, подморозит до -2..-5 градусов, и на дорогах местами сильная гололедица.



Вот тогда и можно будет сказать, что к нам пришла Зима! / meteonovosti.ru /



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