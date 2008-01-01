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Дальний Восток во власти штормовых ветров



ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 27 ноября



Накануне дальневосточные острова и побережье находились в зоне штормовых ветров. На Сахалине и Курильских островах ветер усиливался в порывах до 21 м/с, в Якутии сильный ветер поднял метели. Камчатский край пересек холодный атмосферный фронт, который и отметился очень сильными снегопадами, количеством до 29 мм осадков и продолжительными метелями при ветре 22-27 м/с. Этот же циклон принес сильный снег на побережье Чукотского округа, ветер разогнался до 28 м/с, кружили метели.



В предстоящие сутки, новый атмосферный вихрь с юго-востока Охотского моря отправится на северо-восток. По пути своего следования уже в четверг вечером во Владивостоке ветер окрепнет в порывах до 23 м/с, на крайнем востоке до 18 м/с. В зоне сильных ветров, 18-23 м/с, будет находиться и охотское побережье Хабаровского края.



Циклон краем заденет крайний север Сахалина, при ветре 13-18 м/с поднимутся метели. Сильный ветер будет отмечаться на севере Курильской гряды и на юге Камчатки. В последний рабочий день уходящей недели на север Камчатки выйдет циклон, а вместе с ним и зона сильных снегопадов, ветер окрепнет в порывах до 2- м/с, метели.



Этот же циклон обусловит ветреную погоду и на Чукотке. В четверг на побережья 23-28 м/с, 29-30 ноября на побережье Берингова моря почти ураганный ветер, 27-32 м/с. / meteonovosti.ru /



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