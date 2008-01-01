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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 27 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,8..-0,4 градуса; Северном -1,5..-0,3 градуса, Северо-восточном -0,9..0,0 градуса, Восточном -1,4..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,0..-0,7 градуса, Южном -1,7..-0,2 градуса, Юго-Западном -1,9..-0,7 градуса, Западном -2,4..-1,0 градуса, Северо-западном -1,3..-0,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,6..-1,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,2..-1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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