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В Крыму последние дни ноября будут дождливыми



ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 27 ноября



Циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта, вплотную приблизился к Крыму, а вместе с ним и зона сильных дождей и ветров.



В среду при облачной погоде с прояснениями кратковременные дожди, местами ожидаются очень сильные, отдельные пункт окутает туман, ветер усилится в порывах до 15 м/с.



В четверг дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных и пройдут не везде. Но уже в пятницу опять зарядят дожди, местами они будут сильные при ветре в порывах до 17 м/с.



И только в начале декабря можно рассчитывать на прекращение дождей. / meteonovosti.ru /



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