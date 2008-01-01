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Новости погоды

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В Крыму последние дни ноября будут дождливыми

ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 27 ноября

  Циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта, вплотную приблизился к Крыму, а вместе с ним и зона сильных дождей и ветров.

В среду при облачной погоде с прояснениями кратковременные дожди, местами ожидаются очень сильные, отдельные пункт окутает туман, ветер усилится в порывах до 15 м/с.

В четверг дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных и пройдут не везде. Но уже в пятницу опять зарядят дожди, местами они будут сильные при ветре в порывах до 17 м/с.

И только в начале декабря можно рассчитывать на прекращение дождей. / meteonovosti.ru /
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