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Новости погоды

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Ноябрь на Европейском Севере закончится оттепелью

ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 27 ноября

  Атлантический циклон, центр которого сегодня располагается у Британских островов, окажет влияние на погоду северных районов Европейской части. Еще в четверг здесь с морозами и осадками в виде снега.

Но уже в пятницу теплый атмосферный фронт циклона принесет осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега и мокрого снега, в НАО - сильный снег, в Архангельской области днем местами с дождем. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, 15-18 м/с, в Коми до 20 м/с, в Архангельской области местами гололед.

В субботу, в теплом секторе циклона, сохранится сырая и ветреная погода, днем в Архангельской области от -1 до +4, в Вологодской от -3 до +2, на большей части Коми и НАО +1..-4. / meteonovosti.ru /
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