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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 27 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов; Северном -1,5..-0,3 градуса, Северо-восточном -1,3..0 градусов, Восточном -1,1..-0,6 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,5 градуса, Южном -1,3.. 0 градусов, Юго-Западном -1,9..-0,7 градуса, Западном -2,1..-0,8 градуса, Северо-западном -1,4..-0,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,9..-1,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,1..-1,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
-1
Чт.
28 ноя.
-1
Пт.
29 ноя.
+3
Сб.
30 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Каолак		 -37
Жатай

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джамнагар

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