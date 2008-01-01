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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 27 ноября

  Погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона с центром над Казахстаном. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-4 . Ветер южный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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