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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:30 Четверг, 28 ноября



Предстоящим днем столица и область останутся на западной периферии антициклона. За счет облаков теплого фронта, которые будут приподниматься с юга России по периферии антициклона, местами не исключен небольшой снег. Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 746 мм рт ст. Максимальная температура в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



Метеозависимые люди могут отмечать ухудшение самочувствия из-за небольших перепадов атмосферного давления. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхо-легочной системы и желудочно-кишечного тракта. Короткий световой день и "темнота", из-за того, что снег еще не выпал, оказывают негативное влияние на самочувствие, работоспособность и провоцируют нарушения со стороны сердца и сосудов, вегетативные расстройства, обострения суставной патологии. Это могут быть симптомы острых нарушений с болями в области сердца, высоким артериальным давлением, головными и суставными болями, проявлениями психологического дискомфорта, раздражительности, снижением умственной и физической активности. / meteonovosti.ru /



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