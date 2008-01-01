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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 28 ноября
Изучая инструментальные наблюдения за погодой в Москве, можно сделать вывод, что самые крепкие морозы в конце ноября наблюдались в позапрошлом веке.
Вот и 28 ноября не станет исключением, в ранние утренние часы 1885 года мороз усиливался до -24.5 градуса. А самая высокая температура зафиксирована в прошлом веке. 28 ноября 1969 года после полудня воздух разогревался до 11.9 градуса.
В 1961 году этот день выдался ненастным, выпало 8.3 мм при месячной норме 58 мм.
В прошлом, 2018 году, 28 ноября в столице ночью подморозило до -10.1, днем было -6.2 градуса, высота снежного покрова достигала 6 см. / meteonovosti.ru /
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