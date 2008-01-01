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Москву "припудрил" снежок



ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 28 ноября



До начала зимы остались считанные дни, и приближение ее уже чувствуется. В столице легкий морозец и слабый снег. Но улицы города уже побелели. Ночью и утром 28 ноября столичный регион находился в теплом секторе североатлантического циклона. Погода спокойная, идет слабый снежок. В минувшую ночь количество выпавших осадков было невелико, 0.1-0,3 мм. Да и шел снег в северной половине Москвы. 0,1 мм небесной влаги досталась Центральному административному округу. Временный снежный покров пока не сформировался. Лишь на станции ТСХА высота снега составила 1 см. Но и этот снег скоро растает. / meteonovosti.ru /



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