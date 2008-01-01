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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 28 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,5..+0,2 градуса; Северном -1,1.. 0 градусов, Северо-восточном -1,1..+0,1 градусов, Восточном -1,2..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,6..-0,1 градуса, Южном -1,3.. -0,1 градуса, Юго-Западном -1,5..-0,4 градуса, Западном -2,1..-0,8 градуса, Северо-западном -1,4..0 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура -1,8..-1,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,0..-1,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Жатай

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комфортное место: Буэнос-Айрес

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