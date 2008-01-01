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Новости погоды

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На выходные в Москве - все зимние явления погоды

ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 28 ноября

  Осень распрощается с Москвой дождем и оттепелью. А календарная зима в столицу придет со снежком, морозцем и гололедицы.

30 ноября в Москве погода будет под стать осенней: пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега, и температура воздуха в течение суток около 0 градусов. Такая погода больше соответствует началу ноября. Причиной тому станет атлантическое тепло, которое ненадолго проникнет в центр России. К вечеру станет подмораживать, на дорогах образуется гололедица.

В воскресенье 1 декабря, все будет по -зимнему. Ночью на холодном фронте будет сыпать небольшой снег, температура в Москве понизится до -3..-5 градусов, гололедица усилится. Днем адвекция холодного воздуха продолжится, и температура воздуха останется на уровне -3..-5 градусов. Сильный северо-западный ветер, даже при слабом снеге, создаст впечатление метели.

Можно сказать, что в выходные москвичей ожидают почти все метеорологические явления, характерные для зимы. / meteonovosti.ru /
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