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На Камчатке бушует циклон



ИА "Метеоновости" / 14:19 Четверг, 28 ноября



Циклонический вихрь, кружащий над Камчаткой, постепенно теряет силы, но по-прежнему способен на многое. Атмосферные фронты этого вихря хозяйничают не только на Камчатском полуострове. Их влияние распространяется как на Чукотку, так и на Сахалин. 27 ноября на побережье Чукотки разыгралась метель при ветре в порывах до 25 м/с. На Камчатке в северных районах прошел сильный снег, выпало до 14 мм осадков, а сугробы выросли еще на 15 см. На юге полуострова завывали ветра, скорость в порывах до 26 м/с. Добрался холодный атмосферный фронт до Сахалина. Порывы ветра здесь достигали 21 м/с, а на севере острова выпал очень сильный снег, до 18 мм в пересчете на воду.



29 ноября циклон переместится в акваторию Берингова моря, углубится, но Чукотка и Камчатка окажутся в тыловой его части. Здесь сохранится ненастная и ветреная погода, температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /



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