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Новости погоды

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Непогода на Черноморском побережье

ИА "Метеоновости" / 15:13 Четверг, 28 ноября

  Активные атмосферные фронты хозяйничали в минувший день, 27 ноября, в Крыму и в Краснодарском крае. Не обошлось без порывистого ветра и сильных дождей. Количество осадков в Крыму достигло 27 мм, а в Краснодарском крае до 55 мм. В Анапе выпало до 27 мм небесной влаги, в Сочи 31 мм, в Адлере 37 мм осадков. Для этого времени года проливные дожди в регионе - не частое явление.

29 ноября сохранится влияние барической ложбины. Но атмосферные фронты покинут территорию. В Крыму сильные дожди пройдут ночью, а днем дожди от небольших до умеренных, но ветрено, местами порывы ветра до 20-25 м/с. В Краснодарском крае ветрено, на побережье порывы 14-19 м/с, пройдут дожди. / meteonovosti.ru /
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