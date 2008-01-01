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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 28 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,2..+0,3 градуса; Северном -0,3..+0,3 градуса, Северо-восточном -0,4..+0,4 градуса, Восточном -1,0..-0,5 градуса, Юго-восточном -1,2..-0,2 градуса, Южном -1,0.. +0,2 градуса, Юго-Западном -1,2..+0,2 градуса, Западном -1,2..-0,2градуса, Северо-западном -0,4..+0,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,2..-0,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,3..-0,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-1
Пт.
29 ноя.
+3
Сб.
30 ноя.
+3
Вс.
1 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Каес		 -33
Чара

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Индаур

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