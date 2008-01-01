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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 28 ноября
Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снежок. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5 . Ветер южный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /
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