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Ямал засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 28 ноября



В Ямало-Ненецком округе снегом никого не удивишь, но сильный снег даже здесь довольно редкое явление. Ночью и утром 28 ноября, очередной циклон принес в регион снегопады и метели. Ветер в порывах усиливался до 15-20 м/с, количество выпавших осадков достигло 10 мм (в пересчете на воду). Высота снежного покрова увеличилась еще на 10-12 см.



29 ноября атмосферное давление вырастет, но погода по-прежнему неустойчивая. Пройдет снег от небольшого до умеренного, местами порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /



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