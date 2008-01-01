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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Пятница, 29 ноября



Предстоящим днём из-за подхода к границам Московии тёплого атмосферного фронта с запада погода в мегаполисе резко изменится: атмосферное давление понизится и окажется ниже нормы на 7 единиц, температура повысится до оттепели, увеличится и относительная влажность воздуха.



По сведению Метеобюро Москвы и области днём 29 ноября при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области



-3..+2. Ветер южного направления 6-11 м/с.



На колебания метеопараметров отреагируют все. Но, прежде всего, это относится к метеочувствительным людям, у них возможны скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств, обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Даже здоровые люди могут отреагировать раздражительностью, сонливостью, снижением умственной и физической активности.



Специалисты рекомендуют следить за давлением, не дожидаясь ухудшения самочувствия, следует заранее принять лекарственные препараты, назначенные врачом. Весьма полезны прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитная обстановка 29 ноября прогнозируется преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /



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