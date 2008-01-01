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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:46 Пятница, 29 ноября



Завершается период предзимья, и зима уже вступит в права. Но и в конце ноября морозы, достойные января, случались. Но было это в позапрошлом веке. Так, очень холодным был ноябрь в 1890 году. Именно в том году был установлен рекорд ноября, -32,8 градуса (26 ноября). А 29 ноября 1885 года вод утро воздух остыл до -29 градусов. С тех пор таких холодов в этот день не случалось. Но не только холодами запомнился этот день, бывало, что и октябрь вдруг возвращался. Например, в 1969 году последняя декада ноября была рекордно теплой. А 29 ноября термометры показали 10,3 градуса. В 1983 году выпало чуть больше трети месячной нормы осадков. 21,5 мм при норме 58 мм.



В прошлом, 2018 году, 29 ноября в столице ночью подморозило до -10.1, днем было -6.2 градуса, осадков не было, высота снежного покрова достигала 5 см. / meteonovosti.ru /



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