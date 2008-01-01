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В Камчатском крае опять непогода



ИА "Метеоновости" / 10:22 Пятница, 29 ноября



В завершении ноября большинство районов Дальневосточного округа находятся под влиянием антициклона. Его основной центр возвышается над северными провинциями Китая, но и над арктическим побережьем Чукотского а.о. сформировалось изолированное ядро повышенного атмосферного давления. Не охваченными антициклоном остались лишь арктическом побережье Якутии и Камчатский край. В этих районах погоду формируют циклоны. Тот, что кружит над Арктикой, стал виновником сильных метелей и усиления ветра до 27 м/с на побережье Якутии. Второй вихрь более активный. Его центр прослеживается над восточными районами Камчатского края и именно здесь в минувшие сутки отмечалась самая неблагоприятная погода на территории России: сильный снег, метель, штормовой ветре (до 30 м/с).



Сегодня и в субботу циклон мало изменит свое местоположение, лишь немного сместится на север. В Камчатском крае, сегодня на востоке, а в субботу на севере ожидается сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с. Комплекс неблагоприятной погоды сохранится и в первых числах декабря. Снегопады с метелями и усилением ветра пройдут и в Чукотском а.о.



При этом температура воздуха будет значительно выше нормы. / meteonovosti.ru /



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