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Украину окутал плотный туман



ИА "Метеоновости" / 10:56 Пятница, 29 ноября



На Украине около недели простояла холодная погода с температурой, более соответствующей середине зимы. Но два дня назад атлантический циклон распространил на её территорию теплый и влажный воздух с акватории Средиземного и Чёрного морей. Влага на холодной подстилающей поверхности конденсируется, в результате чего почти вся территория страны покрыта плотным адвективным туманом. В прошедшие сутки ряд метеостанций на юге Украины отмечали сильный туман с видимостью не более 50 метров. Местами выпадают моросящие осадки.



Поздней осенью и зимой при благоприятных условиях адвективный туман может сохраняться несколько дней (и даже недель) подряд, почти не меняя своей интенсивности в течение суток. Ожидается, что в завершающий день календарной осени на Украине произойдет смена атмосферного процесса на северо-западный, начнется похолодание. Благоприятных условий для образования адвективного тумана уже не будет, видимость улучшится. / meteonovosti.ru /



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