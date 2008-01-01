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О погоде в Москве на Новый год



ИА "Метеоновости" / 10:57 Пятница, 29 ноября



погоды. Давайте и мы попробуем дать прогноз на Новый год, самый "вероятный" и самый "невероятный".



Статистика почти 140 летних наблюдений за московской погодой указывает, что новогодняя ночь будет с небольшим снегом, не более 1 мм, и температурой воздуха -8..-13 градусов. И днем 1 января морозец сохранится, -3..-8 градусов.



Но мы с вами живем в период глобального потепления климата. И это следует учесть в прогнозе на начало 2020 года. Оказывается, за последние 30 лет "потеплел" и Новый год в столице. Средняя суточная температура воздуха, по сравнению с климатической нормой, повысилась на 2 градуса: минимальная стала -8 градусов, а максимальная -4.



Самый вероятный прогноз погоды на Новый год по Москве: небольшой снег, ночью -7..-9, и днем -3..-5. Вполне Комфортно!



А что касается самого маловероятного, здесь 2 варианта.



Облачно дождь, ночью 0..+2, днем +1..+3 градуса (как было 1 января 1995 года).



И 1 января малооблачная погода без осадков, ночью -28..-33, и днем -23..-28, как было в 1979 году. / meteonovosti.ru /



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