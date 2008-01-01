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Новости погоды

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В выходные Санкт-Петербург украсит снежный покров

ИА "Метеоновости" / 10:59 Пятница, 29 ноября

  В середине недели, благодаря атлантическому циклону с центром над югом Скандинавии, волна тепла с юго-запада добралась до Ленинградской области. Погода в Санкт-Петербурге перешла от слабоморозной к оттепельной и сырой. Этот процесс носил постепенный характер и сопровождался осадками в различной фазе: сначала снегом, затем ледяной крупой, а потом и дождем. Таким образом, зиме в который уже раз пришлось уступить теплу, однако в конце недели она намерена вернутся в мягком, европейском варианте.

В выходные на смену теплому сектору циклона придет его холодная тыловая часть. Погода снова склонится к варианту небольшого мороза, но на этот раз она должна больше понравится петербуржцам - при прохождении холодного фронта с северо-запада выпадет снег. По прогнозу, он не будет очень интенсивным, но образует снежный покров и вполне успешно выполнит миссию украшения Северной столицы. В этом году это произойдет не впервые - зимними пейзажами жители города уже любовались в последних числах октября. / meteonovosti.ru /
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