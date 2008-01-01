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В начале зимы на юг Сибири придет тепло



ИА "Метеоновости" / 11:20 Пятница, 29 ноября



В Западной Сибири ноябрь, как правило, демонстрирует зимние черты. Сугробы подрастают, а морозы с каждым днем крепчают. В этом ноябре погодные условия на сибирских просторах различались. В северной половине уже с первых чисел месяца замели метели, а температура воздуха, несмотря на колебания, оставалась ниже нормы. В районе Салехарда в отдельные ночи столбики термометров достигали отметку в -25..-29 градусов. В то же время в южные районы зима не спешила. Температура воздуха ночью колебалась около нулевой отметки, а в отдельные дни и вовсе повышалась до +5..+10 градусов.



Но к середине месяца южные районы не решили не отставать от северных. С приходом на сибирские просторы антициклона, земная поверхность в длинный ночной период начала быстро выхолаживаться, а днем ноябрьское солнце уже не греет. Самой морозной стало начало третьей декады, когда в Омской, Новосибирской областях и на Алтае температура понижалась до -22..-27 градусов. Ее среднесуточное значение в это время "отставало" от нормы на 12-14 градусов.



Морозная погода сохраняется на юге Сибири и в текущие дни. В последний день месяца ночные морозы усилятся до -15..-20, а при прояснениях и до -26 градусов, днем максимальная температура -9..-14 градусов. А вот в северных районах, напротив, третья декада очень теплая, температура опережает норму на 5-10 градусов.



С начала календарной зимы тепло начнет постепенно распространяться на всю территорию Западной Сибири и к середине недели среднесуточная температура ожидается на 4-6 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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