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Последний день месяца в Москве может стать самым мокрым



ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 29 ноября



Текущий ноябрь радует москвичей комфортной погодой. Температура воздуха в большинстве дней значительно превышает средние многолетние значения, осадки выпадают в основном в виде дождя, и их суммарное количество пока не выполнило даже половину месячной нормы. Самыми дождливыми остаются сутки 6 и 7 ноября. 6 ноября выпало 7 мм, а 7 ноября чуть больше 6 мм (6.8 мм). Небольшое количество осадков обязано антициклональному характеру погоду. Но уже в последний день месяца месячная копилка осадков существенно пополнится. Столичный регион будет пересекать контрастный атмосферный фронт, протянувшийся от атлантического циклона. Уже в ночные часы начнутся осадки в виде дождя и снега, которые сохранятся и субботним днем. Их суммарное количество может достичь 10 мм. Юго-восточный ветер в дневные часы сменит направление на западное и усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток останется неизменной, от -3 до +2 градусов.



Такую непогоду текущий ноябрь себе еще не позволял и вполне возможно, что грядущий день будет самым ненастным не только в последнем осеннем месяце, но и за весь осенний сезон. / meteonovosti.ru /



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