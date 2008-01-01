

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 29 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,3 градуса; Северном +2,3..+3,1 градуса, Северо-восточном +2,1..+3,0 градуса, Восточном +1,8..+2,0 градуса, Юго-восточном +1,5..+2,6 градуса, Южном +1,9..++3,0 градуса, Юго-Западном +1,6..+2,7 градуса, Западном +1,5..3-+2,8 градуса, Северо-западном +2,3..+3,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура +1,7..+2,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +1,7..+2,3 градуса, местами порывы южного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



