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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 29 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,3 градуса; Северном +2,3..+3,1 градуса, Северо-восточном +2,1..+3,0 градуса, Восточном +1,8..+2,0 градуса, Юго-восточном +1,5..+2,6 градуса, Южном +1,9..++3,0 градуса, Юго-Западном +1,6..+2,7 градуса, Западном +1,5..3-+2,8 градуса, Северо-западном +2,3..+3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура +1,7..+2,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +1,7..+2,3 градуса, местами порывы южного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+3
Сб.
30 ноя.
+3
Вс.
1 дек.
-2
Пн.
2 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мапуту		 -46
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Патиала

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