

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Европейский юг - пора ненастья



ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 29 ноября



Субботний день не порадует жителей южных районов Европейской России хорошей погодой. Эта территория окажется во власти южного циклона. Уже в минувшие сутки он заявил о себе сильным дождем в Крыму и на юге Краснодарского края, где выпало от 20 до 25 мм осадков, отмечались грозы.



Сегодня и в субботу циклон останется полноправным хозяином погоды. В Крыму сохранится сильный и очень сильный дождь, ветер усилится до 20-25 м/с, В воскресенье, с понижением температуры, дождь будет переходить в мокрый снег. Сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, сопровождаемые порывистым ветром, ожидаются в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. При этом будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления.



Непогода охватит и южные области Черноземья. В субботу в Воронежской и Белгородской областях умеренные, а местами сильные дожди, порывистый ветер.



Дневная температура на Европейском юге от 7 до 12 градусов, на юге Черноземья от 1 до 6 тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



