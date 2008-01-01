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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:26 Суббота, 30 ноября



Предстоящим днём погода в столичном регионе будет определяться ложбиной циклона с центром в Баренцевом море.



По сведению Метеобюро Москвы и области днём 30 ноября при облачной погоде временами пройдут осадки (дождь, снег). Максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3 градуса, по области -2..+3. Вечером ожидается местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с. Относительная влажность воздуха сохранится высокой 85-90%.



Погодные условия в Москве и области снова меняются. Температура воздуха по-прежнему превышает привычные показатели, а влажность увеличится. В вечерние часы ожидается понижение температуры в сторону отрицательных значений, на дорогах образуется гололедица. Из-за чего вырастет уровень травматизма. Следует быть внимательнее. Еще одна напасть, подстерегающая людей метеозависимых: резкое падение атмосферного давления. Это может спровоцировать скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств. В сырую погоду обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Даже здоровые люди могут отреагировать раздражительностью, сонливостью, снижением умственной и физической активности. Но это, большей частью, из-за "серой" погоды и короткого светового дня.



Специалисты рекомендуют следить за давлением, не дожидаясь ухудшения самочувствия, следует заранее принять лекарственные препараты, назначенные врачом.



Геомагнитная обстановка 30 ноября прогнозируется преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /



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