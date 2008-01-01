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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 30 ноября



Погода в последний день ноября в столичном регионе часто приобретает зимние черты, но текущий ноябрь не спешит засыпать снегами и ударить морозами. Сегодняшний день в Москве и области, хотя и ожидается ненастным, но будет тепло. Среднесуточная температура превысит норму почти на 4 градуса. Но до рекордов ей будет далеко.



Самым теплым последний день месяца отмечался в 1974 году, когда максимальная температура составила +5.8 градусов. Сильные морозы ударили в ночь на 30 ноября в 1998 году, под утро температура понизилась до -21.1 градуса, что стало суточным рекордом минимальной температуры. Сильными осадками отметился этот день в 1952 году, на московскую землю выпало 25.4 мм небесной влаги, что почти половина месячной нормы.



В прошлом, 2018 году в это время зима уже вступила в права хозяйки сезона. Под утро подморозило до -13.4 градусов, днем было -6.7 градусов. Осадков не отмечалось, но к концу месяца высота снежного покрова уже составляла 4 см. / meteonovosti.ru /



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