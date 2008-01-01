Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
1 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Воскресенье, 1 декабря

  Предстоящим днём погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Сильная гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст..

Погодные условия в Москве и области снова меняются. Атмосферное давление подрастет, а температура воздуха понизится до отрицательных значений. Неустойчивая погода может спровоцировать скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств. Относительная влажность воздуха останется высокой, а в сырую погоду обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Даже здоровые люди могут отреагировать раздражительностью, сонливостью, снижением умственной и физической активности. Но это, большей частью, из-за "серой" погоды и короткого светового дня.

Специалисты рекомендуют следить за артериальным давлением, не дожидаясь ухудшения самочувствия, следует заранее принять лекарственные препараты, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Вс.
1 дек.
-1
Пн.
2 дек.
-3
Вт.
3 дек.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сурабая		 -44
Усть-Нера

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Ахваз

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100