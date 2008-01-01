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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Воскресенье, 1 декабря



Предстоящим днём погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Сильная гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст..



Погодные условия в Москве и области снова меняются. Атмосферное давление подрастет, а температура воздуха понизится до отрицательных значений. Неустойчивая погода может спровоцировать скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств. Относительная влажность воздуха останется высокой, а в сырую погоду обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Даже здоровые люди могут отреагировать раздражительностью, сонливостью, снижением умственной и физической активности. Но это, большей частью, из-за "серой" погоды и короткого светового дня.



Специалисты рекомендуют следить за артериальным давлением, не дожидаясь ухудшения самочувствия, следует заранее принять лекарственные препараты, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /



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