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Зима началась, а где же снег?



ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 1 декабря



По данным многолетних наблюдений конец ноября -это средняя дата образования устойчивого снежного покрова в Центре Европейской России. К 1 декабря 2018 года высота его по данным московской метеостанции ВВЦ была 4 см. Нынешний ноябрь был теплым, да и на осадки скуп. Есть надежда, что в первые дни декабря в центральных областях немного снега подсыплет. Пока же, на европейской территории снег лежит лишь на севере, в Карелии, на севере Приволжского федерального округа.



На Кольском полуострове высота снега утром 30 ноября составляла от 28 до 35 см, на юго-западе до 46 см; в Архангельской и на севере Вологодской области выпало от 8 до 24 см снега, в Коми от 15 до 40 см; в НАО 15-20 см. Погода там сохраняется неустойчивая, с колебаниями температуры и осадками. Так что есть вероятность, что в ближайшие дни снега прибавится. Совсем немного снега (2-5 см) в Нижегородской, Кировской областях и в Татарстане. Лежит снег уже и на Урале.



В Сибири и на Дальнем Востоке снег лежит почти повсеместно. Больше всего его в Нижнем течении Енисея (до 88 см). Вторым самым снежным на территории России местом является Камчатка: в центральных ее районах (в горах) намело сугробы высотой 68 см, а на северо-западе высота снега 60 см.



Ну что же, зима только началась, а значит, снега будет все больше. / meteonovosti.ru /



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