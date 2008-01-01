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Новости погоды

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В Иркутской области бушевала метель

ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 1 декабря

  В последний день осени в Иркутской области погодные условия определял морозный антициклон, но, тем не менее, без осадков и порывистого ветра не обошлось. И атмосфера на высоте неустойчивая, и атмосферные фронты вносят коррективы. В ночью с 30 ноября на 1 декабря в Иркутской области бушевали метели при ветре, достигавшем штормовой силы, 28-30 м/с.

2 декабря повышенный фон атмосферного давления в Иркутской области сохранится, но вновь в погоду вмешаются атмосферные фронты циклона, центр которого расположен над Кольским полуостровом. Атмосферные фронты его вытянулись от арктического побережья Ямала до юга Восточной Сибири. Пройдет снег он небольшого до умеренного, ветер уже не такой сильный, 9-14 м/с, температура воздуха -6..-11 градусов, местами -15..-20, на севере -17..-22, в отдельных районах -23..-28. В Катангском и Киренском районах -29..-34, местами -37..-42, ночью до -47 градусов. / meteonovosti.ru /
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