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ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 1 декабря



Столичный регион находится в антициклоне, пришедшем из Европы. Атмосферное давление постепенно растет и к середине дня достигло 745 мм рт. ст. Что в пределах привычных значений. В облаках появились просветы, а в некоторых районах Москвы облаков уже и вовсе нет. Температура воздуха -2,3 градуса (по данным станции ВДНХ), относительная влажность воздуха 66 %. Погода очень располагает к прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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