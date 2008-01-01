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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 1 декабря

  Столичный регион находится в антициклоне, пришедшем из Европы. Атмосферное давление постепенно растет и к середине дня достигло 745 мм рт. ст. Что в пределах привычных значений. В облаках появились просветы, а в некоторых районах Москвы облаков уже и вовсе нет. Температура воздуха -2,3 градуса (по данным станции ВДНХ), относительная влажность воздуха 66 %. Погода очень располагает к прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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Макаэ		 -46
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некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Ранчи

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