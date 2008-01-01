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Грозовые дожди в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 1 декабря



Погодные условия в Краснодарском крае определяет барическая ложбина циклона, центр которого находился над севером Скандинавского полуострова, и атмосферные фронты. 30 ноября и в ночь на 1 декабря сильные осадки обрушились на Ростовскую область. В зоне действия активных атмосферных фронтов оказался и Краснодарский край. Вот здесь фронты и показали, на что способны. На Краснодарский край обрушились осадки в виде дождя, в горных районах с мокрым снегом, количество выпавших осадков достигло 26 мм. Усиливался ветер, в отдельных районах порывы его достигали 20 м/с. А в районе Сочи даже гремели грозы. И если дожди для зимы на юге характерны, то грозы - явление довольно редкое.



2 декабря атмосферное давление в регионе начнет расти, скажется влияние обширного антициклона из Европы. Но без осадков и ветра не обойдется, атмосферные фронты не дремлют. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут дожди и снег, в ночные часы осадки усилятся. / meteonovosti.ru /



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