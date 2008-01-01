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Новости погоды
Циклон бушует на северо-западе России
ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 1 декабря
Минувший день, 30 ноября, не был спокойным для жителей северных и северо-западных областей ЕТР. А виной тому - североатлантический циклон с центром над Кольским полуостровом и его атмосферные фронты. Днем 30 ноября и в ночь на 1 декабря в Архангельской области выпал сильный снег, до 8 мм осадков в пересчете на воду. Сугробы после такого снегопада вырастают на 7-9 мм. А в районе Малых Кармакул мела метель при ураганном ветре, до 39 м/с. Но для этих мест такая погода - далеко не редкость. На пути следования атмосферных фронтов оказалась и Ленинградская область, где не обошлось без снегопадов. В отдельных районах снегопады были сильными, выпало до 13 мм небесной влаги.
2 декабря влияние циклона не ослабеет. В Северо-Западном районе пройдет снег, по югу местами сильный снег, в ночные часы при порывистом ветре разыграются метели. / meteonovosti.ru /
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