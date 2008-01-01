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Атмосферные фронты захватили Центральный федеральный округ



ИА "Метеоновости" / 14:12 Воскресенье, 1 декабря



Обширный циклонический вихрь, пришедший с Северной Атлантики, заметно испортил погоду на европейском севере. Но и в средней полосе были осадки, да еще какие! Ложбина этого циклона вытянулась до самого юга. И атмосферные фронты проявили себя как в северных областях Центрального округа, так и в Черноземье. Так, 30 ноября и ночью 1 декабря в Костромской области прошел сильный снег, выпало до 11 мм осадков в пересчете на воду. А если по высоте снега, то снежный покров увеличился на 10-12 см. В Воронежской области прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 25 мм, а в Тамбовской области в виде дождя и снега выпало до 18 мм небесной влаги.



2 декабря погода в регионе улучшится, на смену барической ложбине придет антициклон, облаков и осадков станет гораздо меньше. / meteonovosti.ru /



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