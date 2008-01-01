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Новости погоды

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В Пермском крае сохраняется опасность гололеда

ИА "Метеоновости" / 15:03 Воскресенье, 1 декабря

  На востоке Пермского края из-за сложных погодных условий на проводах и деревьях образовалось сложное гололедно-изморозевое отложение. Диаметр доходит до 44 мм. А это грозит обрывами проводов. Также под тяжестью ледяной корки могут сломаться ветви деревьев. Жителям региона рекомендуется не приближаться к деревьям и линиям электропередач, не парковать вблизи них транспорт.

2 декабря в регионе пройдет снег, местами сильный. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. На востоке - сильное сложное отложение. Температура воздуха в течение суток -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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