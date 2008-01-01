

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:46 Понедельник, 2 декабря



Предстоящим днем столица и область будут находиться на северной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст..



Характер погоды в столичном регионе изменится мало. Разве что, немного подрастет атмосферное давление ( фон его будет близок к нормальному), уменьшится влажность воздуха, однако содержание кислорода в воздухе останется ниже нормы. Хмурое небо, короткий световой день - все это негативно отражается на настроении, а значит и на самочувствии многих жителей региона. При этом выделить четко метеозависимые обострения и ухудшения самочувствия при том или ином заболевании очень сложно. Такие погодные условия в первую очередь бьют по наиболее слабому звену организма. Ответные негативные реакции могут отмечаться у лиц с хроническими, послеоперационными или посттравматическими заболеваниями суставов. Очень часто осложнения и обострения отмечаются при хронических обструктивных состояниях - хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, возможны частые приступы бронхоспазма. Симптомы недомогания, "скачки" артериального давления, головные боли, дискомфортные и психоэмоциональные расстройства возможны при сосудистых нарушениях, а также у практически здоровых людей. Прислушивайтесь к своему самочувствию, постараться снизить негативные реакции с помощью лекарств рекомендованных врачом, нормализовать режим труда и отдыха, избегать стрессовых ситуаций.



Геомагнитная обстановка 2 декабря прогнозируется спокойная с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



