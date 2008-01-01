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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:19 Понедельник, 2 декабря

  Зима в столичном регионе началась с легкого морозца и небольшого снега. Температура воздуха немного выше привычных значений, а снега на улицах столицы, да и области, пока немного. Согласно многолетним наблюдениям, снег ложится в конце ноября, но в отдельные годы приходилось ждать января, чтобы увидеть присыпанные снегом улицы, деревья, крыши. В нынешнем году снежный покров образуется немного позже положенного срока. Хотя, согласно многолетним наблюдениям, в это время высота снега достигает 8 см. Что касается температуры воздуха, то случались 2 декабря, как оттепели, так и сильные морозы. Например, в 1931 году в утренние часы термометры показали -25,1 градуса. А в 2009 году воздух прогрелся до +9,0 градусов. Но на этом сюрпризы погоды не заканчиваются. В 1982 году в Москве было ветрено, порывы превышали 15 м/с, а в 1987 году над столицей сгустился туман. Сильный снег отмечали в 1968 году.

В прошлом, 2018 году, было прохладнее, чем положено по календарю. Ночью термометры показали -9,0 градусов, днем -4,6 градуса. Прошел снег, количество выпавших осадков составило 3 мм. И в это время уже лежал снег, высота его составила 6 см. Выпавший снег лежал до весны. / meteonovosti.ru /
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