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Новости погоды
Московская погода не прощается с осенью
ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 2 декабря
Смена календарных сезонов в Москве не всегда предполагает смену характера погоды. И в первую неделю декабря в столице еще все остается по-осеннему. Только световой день все короче!
Высокий тропосферный циклон уверенно расположился центром над Кольским полуостровом, и следит зорким оком за европейской Россией, перекрывая дорогу арктическому воздуху. А характер погоды в центре России будет зависеть лишь от направленности его высоткой ложбины.
До середины недели столичный регион окажется вблизи оси высотной ложбины. В ночь на 3 декабря столицу припорошит снежок, местами сформируется снежный покров 1-2 см. Минимальная температура воздуха в Москве -3..-5 градусов, по области до 8 мороза. Днем небольшой снег сохранится лишь местами, минимальная температура в Москве -1..-3 градуса. И в среду температурой режим изменится мало, средняя суточная температура останется выше нормы на 1..1,5 градуса.
В четверг, 5 декабря, за счет усиления зонального переноса в столичный регион начнет поступать более теплый и влажный воздух. Значительных осадков при этом ждать не приходится, ночью это будет слабый снежок, а днем слабые осадки. Температура воздуха повысится, ночью в Москве около 0 градусов, днем +1..+3 градуса. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на 5 градусов, и будет соответствовать началу ноября. И столичный пейзаж останется вполне осенним. Хотя по климату в Москве должно быть 5- 7 см снега. / meteonovosti.ru /
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