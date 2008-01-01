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Новости погоды

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Санкт-Петербург украсил снег, но сколько он пролежит?

ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 2 декабря

  В выходные на северо-западе Европейской России прошли осадки в виде снега. Причиной этого стала фронтальная система циклона с центром над севером Скандинавского полуострова. Снежное покрывало укрыло Ленинградскую область. По данным инструментальных наблюдений сегодня утром высота снега в Санкт-Петербург составляет 11 см, на севере области около 20 см, на юге лишь немного припорошило. В конце прошедшей недели погода перешла от оттепельной к слабоморозной и намерена оставаться таковой еще пару дней.

Влияние циклона продолжается - в понедельник он подбросит немного свежего снега, а затем начнет терять силы и заполняться. К середине недели инициатива перейдет к обширной области низкого давления над Исландией - перемещаясь на восток, она легко перестроит атмосферу на западно-восточный перенос. В среду поток тепла с Атлантики вернет в город на Неве оттепельную погоду с осадками в виде снега, переходящего в дождь. А умеренный с порывами до сильного юго-западный ветер сначала превратит снежную красоту в неприглядную слякоть, а к выходным от снежного покрова мало что останется. / meteonovosti.ru /
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