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Над Диксоном качается пурга



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 2 декабря



Мощный атмосферный вихрь северных широт, достиг своего размаха вплоть до верхних слоев тропосферы. На своей восточной периферии он порождает активные атмосферные фронты, которые и будут формировать погоду в ближайшую неделю на Таймыре



На смену морозам, которые в последнюю пятидневку ноября сковали побережье Карского моря, когда воздух остывал до -42..-37 градусов, спешит тепло с юга.



Но, не так-то просто сдвинуть холодные массы воздуха с насиженных мест, поэтому во вторник, 3 декабря, при смене воздушных масс ветер будет достигать в порывах 15-20 м/с, а остывший воздух при этом будет еще сохранять свои значения до -32..-27 градусов, на побережье до -22..-17. К вечеру температура все же повысится и до четверга, 5 декабря, ее значения будут держаться в пределах -21:-16 градусов. Ветер при этом начнет ослабевать только к середине недели.



И еще одна перемена ждет местных жителей с понедельника. Она из разряда приятных и полезных: 2 декабря открылась самая северная ледовая переправа в России. Она послужит мостом между островной и материковой частями Диксона. Протяженность маршрута от поселка до острова составит 5,4 км, ширина 20 метров. При этом допустимая скорость передвижения ограничена 10 км/ч, а максимальная нагрузка для гусеничного транспорта составляет не более 4,7 тонн. У переправы есть и свой режим работы, действовать она будет только по рабочим дням с 08 до 18 часов местного времени.



Радовать диксонцев это дорога жизни будет вплоть до июня 2020 года. / meteonovosti.ru /



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