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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 2 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,8..-3,2 градуса; Северном -4,4..-3,3 градуса, Северо-восточном -4,4..-3,3 градуса, Восточном -3,7..-3,3 градуса, Юго-восточном -3,8..-3,2 градуса, Южном -4,1..-3,0 градуса, Юго-Западном -4,5..-3,7 градуса, Западном -5,0..-4,0 градуса, Северо-западном -4,2..-3,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -4,6..-4,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -4,4..-2,9 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-4
Пн.
2 дек.
-3
Вт.
3 дек.
-2
Ср.
4 дек.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Келимане		 -49
Хабардино

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дехрадун

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