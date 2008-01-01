Новости погоды
В Приморье первая неделя декабря началась со стужи
ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 2 декабря
Во Владивостоке минувший ноябрь проявил себя с положительной стороны. Среднемесячная температура воздуха вплоть до десятых градусов совпала с климатической нормой! А вот осадков выпало аж 333% . На этот результат повлияли активные циклоны, которые прошли через краевую столицу в середине месяца (13 и 18 ноября), именно за эти дни был суммарно превышен в три раза уровень месячных осадков. В целом же аж три недели ноября 2019 года оказались вполне комфортными для горожан и только в последней декаде месяца, в отдельные дни, температурный фон был ниже среднемноголетних значений.
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Декабрь начался в Приморье с легкого пушистого снега, среднесуточная температура воздуха рекордно превысила норму на 5,6 градусов. В понедельник снег под прикрытием облачных полей продолжил укрывать восточную половину края.
Но уже во вторник, 3 декабря, вихрь, смещающийся на северо-восток над Японским морем с северо-западными потоками в тыловой части принесет в регион холодную и ветреную погоду. Температура опуститься в ночные часы до -14..-12 градусов, а днем потеплеет всего лишь на пару тройку значений. Атмосферное давление начнет активно расти, облачность рассеется и осадки прекратяться. Такая погода, по предварительным прогнозам сохранится всю рабочую неделю. / meteonovosti.ru /