

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье первая неделя декабря началась со стужи



ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 2 декабря



Во Владивостоке минувший ноябрь проявил себя с положительной стороны. Среднемесячная температура воздуха вплоть до десятых градусов совпала с климатической нормой! А вот осадков выпало аж 333% . На этот результат повлияли активные циклоны, которые прошли через краевую столицу в середине месяца (13 и 18 ноября), именно за эти дни был суммарно превышен в три раза уровень месячных осадков. В целом же аж три недели ноября 2019 года оказались вполне комфортными для горожан и только в последней декаде месяца, в отдельные дни, температурный фон был ниже среднемноголетних значений.



Декабрь начался в Приморье с легкого пушистого снега, среднесуточная температура воздуха рекордно превысила норму на 5,6 градусов. В понедельник снег под прикрытием облачных полей продолжил укрывать восточную половину края.



Но уже во вторник, 3 декабря, вихрь, смещающийся на северо-восток над Японским морем с северо-западными потоками в тыловой части принесет в регион холодную и ветреную погоду. Температура опуститься в ночные часы до -14..-12 градусов, а днем потеплеет всего лишь на пару тройку значений. Атмосферное давление начнет активно расти, облачность рассеется и осадки прекратяться. Такая погода, по предварительным прогнозам сохранится всю рабочую неделю. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



