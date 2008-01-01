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Ноябрь в Москве не рекордсмен, но в двадцатке лучших!



ИА "Метеоновости" / 13:54 Понедельник, 2 декабря



Уже можно подвести итоги: ноябрь 2019 года стал 15-ым в числе самых теплых месяцев из 140, за весь период фиксированных метеонаблюдений за погодой.



Среднемесячная температура превысила норму на 3 значения и составила 1,8 градусов.



Этот результат позволяет присвоить текущему году звание "Серебряной осени", ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь 1974 году 0,1 градуса.



Что касается атмосферных осадков, то последний день месяца стал самым мокрым. За сутки - 7,1 мм. И норму по осадкам месяц не выполнил, Лишь 60% влаги от среднемноголетних значений выпало на город в ноябре.



Данный факт не вызвал сожаления у жителей столицы, а лишь прибавил в копилку воспоминаний приятных моментов. / meteonovosti.ru /



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