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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 2 декабря

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,4..-1,9 градуса; Северном -3,0..-2,0 градуса, Северо-восточном -3,0..-1,9 градуса, Восточном -2,3..-2,6, Юго-восточном -2,7..-2,2 градуса, Южном -3,1..-1,8 градуса, Юго-Западном -3,3..-2,4 градуса, Западном -3,7..-2,4 градуса, Северо-западном -2,9..-1,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,3..-2,4 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Каолак		 -49
Верхоянск

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комфортное место: Ранигандж

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