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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 2 декабря

  Погоду в столичной области будет формировать южная часть циклона с центром над Кольским полуостровом. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -2..-5 . Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /
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