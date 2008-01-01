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Зима пришла в Сочи с рекордными дождями



ИА "Метеоновости" / 15:38 Понедельник, 2 декабря



Первое утро декабря ознаменовалось в Сочи грозой и ливневым дождем. Доброжелательная осень уступила напорам зимы. Ноябрь выдался здесь, по температурным рамкам, выше климатических значений почти на три градуса и осадков выпало лишь 50 процентов от нормы. К тому же 40 процентов - это осадки за последние три дня прошедшего месяца.



Непогода постепенно подбиралась к нашему южному курорту и основной удар стихией нанесла 1 декабря. За ночь здесь выпало до 8 мм осадков. Днем холодный атмосферный фронт продолжил свое разрушительное действие, и к вечеру на столицу края обрушилось 54 мм небесной влаги. Всего за сутки, 1 декабря, выпало 62 мм (это 33% от месячной нормы!), что стало новым рекордом для этих суток по количеству выпавших осадков. Прежний рекорд удерживался с 1979 года и он составлял 56,7 мм.



Суточным рекордом для декабря в Сочи является значение в 116 мм, будем надеться, что он так и останется не побежденным чемпионом.



Сегодня, 2 декабря, погода вернулась к норме. Промежуточный гребень атмосферного давления предоставил жителям небольшую передышку.



В ночь на вторник без осадков, температура воздуха +4..+6 градусов, днем 3 декабря до +8..+10. Но к вечеру вновь разыграется непогода. Тропосферная ложбина с севера все активнее начнет завоевывать южные территории и холодный воздух северных широт в тыловой части циклона обострит атмосферные процессы, вновь начнутся осадки. Усилившись в ночь, они продолжат остужать воздух и днем в среду, 4 декабря, уже не выше +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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