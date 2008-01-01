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Автралийский летний снегопад



ИА "Метеоновости" / 16:03 Понедельник, 2 декабря



1 декабря в южном полушарии - это первый день лета! Но в штате Новый Южный Уэльс Австралии погода удивила снегопадом жителей горной деревушке на перевале Шарлотты. Здесь разыгрался настоящий шторм с сильным порывистым ветром, и резким похолоданием. В результате разгулявшегося ненастья было повалено большое количество деревьев, пострадали линии электропередач.



Такая погода очень не типична для данных мест. Ведь зима здесь приходит в июне, тогда минимальная температура воздуха в этом регионе и опускается ниже нулевой отметки и даже бьет рекорды (как например, это случилось в Снежных горах Австралии в 1994 году, когда минус здесь достиг 23 градусов). / meteonovosti.ru /



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