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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:55 Вторник, 3 декабря

  В первой половине дня столица и область останутся под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. После полудня с отходом атмосферного фронта на восток, небо постепенно расчистится от облаков и снег прекратится. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в первой половине дня понизится до 743 мм рт. ст., а после полудня начнет постепенно расти. Относительная влажность воздуха около 70-75%.

В столичном регионе сохранится неустойчивая погода. Из-за скачков атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем как гипертоники, так и гипотоники. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы. При повышенной влажности воздуха нередко обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Также не стоит забывать и о том, что в это время резко возрастает риск простудных заболеваний. Да и психологический дискомфорт из-за короткого светового дня и серого пейзажа за окном испытывают многие. Чтобы подготовиться к длительному холодному периоду, необходимо тренировать, закаливать организм. Не лишней будет и медикаментозная поддержка, а также позитивный настрой. / meteonovosti.ru /
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